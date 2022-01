Âgé d'à peine 15 ans, Endrick a récemment fait la une des journaux pour son superbe coup de tête pour Palmeiras en quart de finale de la Copinha, le tournoi de jeunes le plus important du Brésil. Le jeune homme n'a même pas de contrat professionnel avec Palmeiras et a attiré l'attention de pratiquement toute l'élite européenne, selon AS. Le FC Barcelone et le Real Madrid, sans surprise, se sont montrés très intéressés. Le premier ne veut pas manquer le prochain Vinicius Junior, tandis que le second ne veut pas manquer le prochain Neymar.

Un nouveau brésilien dans le viseur

Les deux clubs ont des liens forts avec le Brésil. Il y a Vinicius et Neymar, mais aussi Marcelo, Dani Alves, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo Nazario. En raison de la taille du pays, avoir une star brésilienne sur les livres peut être bon pour les affaires ; Endrick a déjà plus de 300 mille followers sur Instagram.