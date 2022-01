Joao Félix a beau être le joueur le plus cher de l’histoire de l’Atlético Madrid, il n’arrive pas à tirer son épingle de jeu chez les Matelassiers. En raison d’un rendement déclinant depuis plusieurs mois, l’international portugais a même perdu sa place de titulaire. Néanmoins, et alors que les rumeurs prêtent à l’ancien benfiquiste des touches avec Manchester City, Diego Simeone n’a pas l’intention de le laisser partir.



Joao Félix, un footballeur « extraordinaire »



Avant la rencontre de la Supercoupe d’Espagne face à Bilbao jeudi (1-2), El Cholo a fait savoir qu’il croyait en Joao Félix et qu’il ferait tout pour le relancer. "Il est excité, comme tous ses coéquipiers, et continuer à parler de João est redondant, a-t-il confié aux journalistes. Il a tout pour être un footballeur extraordinaire. Cela ne dépend que de lui. Il doit le démontrer et maintenir ce niveau. Ce qui est la chose la plus difficile". Sur les treize dernières rencontres des champions d’Espagne, Joao Félix n’a été titulaire qu’à deux reprises (buteur deux fois lors des cinq dernières sorties). Dont jeudi en Supercoupe, où il est encore resté muet.