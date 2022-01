Le FC Barcelone est prêt à perdre un certain nombre de joueurs d'ici la fin de la période de transfert de janvier. Les Blaugrana espèrent toujours réduire leurs dépenses salariales afin d'étoffer leur effectif, et ils auraient mis plusieurs joueurs en vente. L'incertitude plane déjà sur l'ailier Ousmane Dembélé, qui sera transféré d'ici la fin du mercato s'il ne signe pas un nouveau contrat.

Dembélé en fait partie

Le Barça veut surtout éviter de perdre l'ailier gratuitement. En plus de Dembélé, Sport rapporte que le Barca va écouter les propositions d'autres équipes pour reprendre le prêt de Luuk de Jong. Malgré les trois buts inscrits en autant de matchs par De Jong, il est probable qu'un remplaçant potentiel soit déjà sur les rangs. Memphis Depay est un autre nom mentionné, le Néerlandais n'a signé qu'en été, mais il n'a pas trop brillé.



Sport affirme aussi que Samuel Umtiti serait la priorité des départs. Umtiti a signé un nouveau contrat à long terme la semaine dernière, mais ce nouveau bail n'était guère plus qu'un moyen d'enregistrer la nouvelle recrue Ferran Torres. Enfin, le défenseur Sergino Dest serait aussi à vendre, l'Américain n'ayant pas impressionné Xavi Hernandez. Dest pourrait rapporter une somme très décente d'environ 30 millions d'euros.