Marcelo entre dans l’histoire du Real

Le Real Madrid a pris le meilleur sur l’Athletic Bilbao (2-0), dimanche soir à Al-Riyadh pour rafler la Supercoupe d’Espagne. Un triomphe que les Merengue ont dû beaucoup savourer et en particulier Marcelo. L’expérimenté défenseur brésilien n’a participé qu’aux quatre dernières minutes de la partie, mais c’était assez pour apporter sa contribution à ce sacre. Et être considéré comme vainqueur de ce trophée. Son 23e avec club de la capitale espagnole. Il possède à présent 5 championnats d'Espagne, 4 Ligues des champions, 4 Coupes du mondes des Clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 2 Coupes du Roi et 5 Supercoupes d'Espagne.

◎ Sergio Ramos (22) One more and the Brazilian becomes the most decorated player in Los Blancos' history. 🇧🇷 pic.twitter.com/pN1YNx7s57 — Squawka Football (@Squawka) January 16, 2022

Marcelo vise les 25 trophées

23 titres avec les Merengue, il s’agit tout simplement d’un record. Avant lui, il n’y a que l’illustre Paco Gento qui avait fait aussi bien entre 1953 et 1971. L’international auriverde dépasse notamment d’un trophée son ex-coéquipier Sergio Ramos, parti au PSG l’hiver dernier. Le latéral gauche de 33 ans pourrait à son tour partir l’été prochain après quinze ans passés au club, mais il le fera la tête haute et avec la certitude d’avoir écrit l’histoire de ce grand club. D’ici le mois de juin prochain, il peut par ailleurs espérer enrichir son CV par deux nouveaux trophées : une 5e C1 et une 6e Liga.