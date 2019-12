Luis Suarez (Barça) évoque ses attaquants préférés

Luis Suarez réussit actuellement une bonne saison avec le Barça, lui qui s'est rendu l'auteur de dix réalisations jusqu’ici. Engagé sur tous les fronts avec le FC Barcelone avec qui il vient de remporter un succès important en Liga chez l'Atlético Madrid, El Pistolero a encore le temps d'observer ce qui se passe dans le monde du football. Suarez s'est d'ailleurs confié dans un entretien accordé à OneFootball sur le poste de numéro 9. Un entretien au cours duquel il a dévoilé ses différentes inspirations parmi les buteurs actuellement en activité.



« Personnellement, j’ai certains attaquants que je regarde parce que j’aime regarder leur football, qu’ils soient jeunes ou vieux. L’un est Abraham, le "9" de Chelsea. Je pense que c’est un très bon attaquant, avec une très bonne finition, et il bouge très bien malgré son jeune âge », a estimé Suarez, qui dévoile également d'autres prédilections au passage, mentionnant notamment un compatriote : « Un autre que j’adore est Maxi Gomez. En plus d’être uruguayen, c’est un joueur qui a beaucoup de qualités, plus que n’importe quel club peut rechercher dans un avant-centre et, évidemment, il y a d’autres joueurs comme Lautaro Martínez qui montrent aussi un très haut niveau ».