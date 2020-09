Luis Suarez à l'Atlético Madrid, c'est officiel

Après plusieurs semaines d'atermoiements, Luis Suarez quitte le FC Barcelone. Mais ce n'est pas à la Juventus que le buteur uruguayen s'engage. Ce dernier a en effet signé du côté de l’Atletico Madrid. "Le FC Barcelone et l'Atletico Madrid sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Luis Suarez.

Le club madrilène paiera au FC Barcelone 6 millions d'euros en variables. Le FC Barcelone tient à exprimer publiquement sa gratitude à Luis Suarez pour son engagement et son dévouement et lui souhaite le meilleur pour l'avenir", lit-on dans le communiqué officiel du Barça, alors que Suarez va engager pour deux saisons après avoir satisfait aux tests médicaux d'usage. Convié à partir par le nouveau technicien du Barça Ronald Koeman, "El Pistolero" a passé 6 ans au Barça, pour 198 buts marqués toutes compétitions confondues et 13 trophées en tout. Un beau parcours.