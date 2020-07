C'est avec une grande prudence que Diego Simeone a abordé le quart de finale de Ligue des Champions entre l'Atlético de Madrid et le RB Leipzig. « Comme d'habitude, au stade des quarts de finale, tu dois affronter des grandes équipes, a expliqué le technicien argentin dans des propos repris par L’Équipe. Cette année, on a droit à une équipe allemande qui fait une saison incroyable, qui s'est battue toute la saison pour jouer les premiers rôles en Bundesliga avec un jeu très offensif, beaucoup de joueurs sur les côtés et un jeu très rapide. Je suis sûr que ça va être un match très compliqué, chaque équipe aura 50 % de chances de gagner et de passer ces quarts de finale. Donc évidemment, on est excités et on va essayer de préparer ce match du mieux possible. »