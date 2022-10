Antoine Griezmann a pris la décision controversée de troquer Madrid pour la Catalogne avant la campagne 2019/20 après une longue bataille pour sa signature. Cependant, après avoir échoué à se montrer constant au Camp Nou, Griezmann est retourné à l'Atletico en prêt avant la saison 2021/22. Simeone et l'Atletico n'étaient pas convaincus d'un tel retour au départ. Le club cherchant à éviter une clause d'achat obligatoire en 2023, Griezmann a été utilisé avec parcimonie au cours des premières semaines de 2022/23, avant que les deux parties ne conviennent d'un compromis ce mois-ci.

Et Griezmann a passé la vitesse supérieure, avec un impressionnant doublé ce week-end lors de la victoire 2-1 contre le Betis, et Simeone était d'humeur nostalgique après le match. "Je suis très heureux pour Griezmann car il veut être ici à l'Atletico", a-t-il confié à AS. "Nous voyons le Griezmann qui est parti. Ou peut-être des six mois avant son départ, car ses six derniers mois n'ont pas été bons. Nous sommes en train de revoir le Griezmann que nous avions avant. C'est un leader, et nous avons besoin de leaders. Il est en train de trouver sa place, et ses coéquipiers le comprennent. "