20 buts pris en 34 matchs disputés dans le championnat (moyenne de 0,59 par rencontres). " Chaque titre remporté est magnifique. Je lui donne beaucoup de valeur, car il est le premier Zamora avec le Real Madrid. Aussi, c'était après avoir remporté la Liga, qui est le but. Les trophées individuels sont bien, mais les collectifs le sont toujours plus. Cette récompense est due au travail de toute l'équipe", a jugé le portier du club merengue.

Zidane et Lopetegui, un trophée partagé

Ce prix me rend très heureux, je suis fier et heureux. C'est une reconnaissance du travail que j'ai accompli depuis que j'ai signé pour le club en 2009. Je m'entraîne de plus en plus dur pour aider l'équipe à gagner et chaque match est un nouveau test pour moi. Je veux montrer que je peux jouer pour la meilleure équipe du monde", s'est enthousiasmé Benzema, seulement le quatrième joueur a avoir remporté cette récompense depuis sa création en 2007. Les autres étaient Raul, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.



👔👏🏆 ¡Zidane recibió por primera vez el Trofeo Miguel Muñoz al mejor entrenador de @LaLiga 2019/20!

🇫🇷 Félicitations, Mister!#RealMadrid

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 21, 2020

Julen Lopetegui

Ce que les joueurs voulaient, c'était jouer à nouveau au football, et ils l'ont fait de manière spectaculaire. Ils voulaient terminer la Liga en tant que champions; ce prix leur appartient totalement. Ce que nous pouvons répéter cette saison, c'est l'effort. Nous avons cru en ce que nous faisions et le reste en a été les conséquences. Si nous donnons tout sur le terrain, nous pouvons réaliser des choses, car nous sommes très bons."

Messi : "La pandémie a changé le football pour le pire"

Je préfère gagner à nouveau la Liga, ce que nous n'avons pas réussi la saison dernière, plutôt que d'obtenir le Pichichi, alors nous nous battrons pour cela", a commenté le natif de Rosario, avant de juger : "C'est horrible de jouer sans personne. C'est un sentiment très moche. Ne voir personne dans le stade, c'est comme s'entraîner et il en faut beaucoup pour entrer dans les matchs dès le début. La vérité est que cela devient très moche et c'est pourquoi nous voyons des matchs très uniformes. La pandémie a beaucoup changé le football et pour le pire."

Le Real Madrid avait devancé le FC Barcelone afin de glaner un nouveau titre de champion d'Espagne, la saison dernière. Au prix d'un bilan post-confinement presque parfait (10 victoires et un 1 nul en 11 matchs), l'équipe dirigée par Zinédine Zidane avait su enlever la couronne de la tête du Barça, sacré deux fois consécutivement sur la scène nationale jusqu'alors. Le 34eme titre de Liga obtenu a eu son importance lors des récompenses de fin d'année centrées sur la saison 2019-20, puisque le Real Madrid a en effet réalisé un "triplé". Le journal Marca a dévoilé les trophées et le club merengue en est le gagnant quasi total.Le trophée Zamora, attribué au gardien qui a encaissé le moins de but est revenu à Thibaut Courtois,Le trophée Alfredo Di Stefano, qui célèbre le meilleur joueur de la saison, a lui été décerné à Karim Benzema. Avec 21 réalisations dans le championnat espagnol - derrière Lionel Messi et ses 25 - l'ancien avant-centre de l'OL a eu un impact prépondérant dans le jeu du Real Madrid. "Le trophée Miguel Muñoz, pour le meilleur entraîneur de la saison 2019-20 est revenu à Zinédine Zidane et(FC Séville). Le natif de Marseille avait notamment su connaître une série de 10 succès consécutifs en Liga, afin de valider le titre de champion d'Espagne. Comme à son habitude, Zidane a mis en avant son groupe :Enfin, Lionel Messi a reçu le trophée de Pichichi (meilleur buteur) pour la septième fois avec ses 25 réalisations. Le numéro 10 du Barça a reconnu qu'il voulait gagner la Liga et a signalé les difficultés du football sans supporters. "