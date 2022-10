Avant ce choc de la Liga, tous les regards sont tournés vers Ernesto Valverde. Ce dernier retournera au Camp Nou pour la première fois depuis son limogeage. La première question posée à Xavi lors de sa conférence de presse d'avant-match lui a été adressée à ce sujet. Marca a relayé sa réponse, Xavi faisant l'éloge de l'ancien coach blaugrana.

Xavi admire Valverde



"Oui, je pense que ce sera intense. Ce sera un adversaire difficile, agressif dans la récupération, après notre défaite (au Clasico, ndlr) et dans cette pression... Valverde est plus offensif que Marcelino. Ils vont nous presser. Ils travaillent très bien. Je tiens Valverde en grande estime, pour ce qu'il a fait ici aussi."



Valverde est le dernier entraîneur du FC Barcelone à avoir remporté un titre de Liga et ce n'est que récemment que les Blaugrana ont terminé une journée en tête du championnat espagnol pour la première fois depuis le départ du coach basque. Xavi a eu des mots plus chaleureux pour lui plus tard dans la salle de presse. "Nous apprécions beaucoup ce qu'il a fait, de l'intérieur. Valverde me semble être un entraîneur spectaculaire. Sans être criard, sans montrer une mauvaise attitude, impeccable. Un exemple. Son travail a été excellent."