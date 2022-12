Liga : N'Golo Kanté aimerait signer son contrat avec le Barça dès cet hiver !

Le FC Barcelone est en phase de reconstruction depuis un an. Déjà auteur d'un grand mercato cet été (Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha...) les Blaugranas espèrent continuer de recruter intelligemment des joueurs libres de tout contrat afin d'éviter les dépenses supplémentaires. Dans leur viseur au milieu de terrain afin de pallier la baisse de régime de Sergio Busquets : le Français de Chelsea N'Golo Kanté. Si la volonté du joueur est bien de rejoindre la Catalogne, il ne s'empêche pas de mettre des pressions au FC Barcelone afin de régler les détails du contrat au plus vite. N'Golo Kanté sera en fin de contrat en juin prochain chez les Blues et sera libre de s'engager dans le club de son choix dès cet hiver, avec en ligne de mire l'été 2023 selon Sport. Cependant, les problèmes économiques du FC Barcelone pourraient ne pas leur permettre de faire cette opération aussi rapidement que le souhaite le Français. Il fait jouer la forte concurrence sur le dossier pour tenter d'encourager le FC Barcelone à agir vite.

Seulement deux matchs en 2022-2023

Le milieu de terrain français a été très souvent blessé en ce début de saison, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas participé à la Coupe du Monde avec l'équipe de France du 20 novembre au 18 décembre dernier. Le champion du monde 2018 a participé seulement aux rencontres du mois d'août contre Everton et Tottenham, et n'a toujours pas évolué sous les ordres de Graham Potter, entraîneur remplaçant de Tomas Tuchel en septembre dernier.