Liga : Mikel Oyarzabal, progression constante

Mikel Oyarzabal est bel et bien désormais incontournable. Que ce soit dans son club ou bien même en sélection. L'ailier international espagnol, dont les débuts professionnels remontent à l'année 2015, évolue toujours au sein de son club formateur, à savoir la Real Sociedad. Pour sa septième saison sous les couleurs de sa formation de toujours, le natif d'Eibar est plus que jamais en forme. Dans la lignée, très certainement, de son été passé aux Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon, avec un total de trois buts inscrits en six rencontres, et une médaille d'argent à la clé. Derrière les deux Madrilènes intouchables, pour le moment, Karim Benzema et Vinicius Junior, l'ailier occupe la troisième place du classement des meilleurs buteurs du championnat d'Espagne de football, avec déjà un total de quatre buts inscrits, en cinq rencontres déjà disputées, alors que sa formation en a mis six.



La Real Sociedad est sixième



Un compteur ouvert dès la journée inaugurale de ce début de nouvel exercice dans l'élite, le 15 août dernier, sur la pelouse du FC Barcelone (4-2). La semaine suivante, soit le 22 août dernier, à l'occasion de la 2eme journée de Liga, l'international espagnol s'est, cette fois, montré décisif, en inscrivant l'unique but de sa formation, pour une courte mais non moins précieuse victoire contre le Rayo Vallecano (1-0). Enfin, le 12 septembre dernier, pour la 4eme journée, Mikel Oyarzabal y est alors allé de son doublé, pour offrir, là aussi, la victoire aux siens, sur la pelouse de Cadix (0-2). En grande partie grâce à son petit protégé, la Real Sociedad occupe provisoirement la sixième place du classement et pourrait même remonter en troisième position, en cas de succès, ce jeudi soir à 19h30, sur la pelouse de Grenade, dans le cadre de la 6eme journée de Liga.



Oyarzabal est sur la lancée de ses précédentes saisons



Les performances de Mikel Oyarzabal ne sont pas forcément étonnantes si l'on se réfère à ses dernières saisons. En Liga, les quatre dernières saisons de l'ailier ont été bouclées avec un total de buts compris entre dix et treize réalisations. Son début de saison semble laisser présager encore des choses encore plus belles. Et pourquoi pas lui permettre encore plus de s'affirmer en sélection (19 sélections, 5 buts), lui qui évolue très régulièrement avec la Roja depuis 2019 et qui a ainsi également connu l'Euro 2020. A 24 ans, Mikel Oyarzabal n'a certainement pas encore fini de faire parler de lui.



L'amour de coup franc signé Oyarzabal !