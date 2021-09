De nouvelles limites ont été fixées en Liga. Cela inclut les paiements aux joueurs, ainsi qu'au personnel d'encadrement, aux équipes de jeunes et aux autres employés du club pour la saison complète. Après la clôture du marché des transferts, l'association patronale a réajusté les comptes des clubs et collectivement, ils pourront dépenser un maximum de 2,277 millions d'euros.

Le Real champion des salaires

Le Real Madrid reste pour la deuxième année consécutive l'équipe dont la masse salariale est la plus élevée (739,16 millions d'euros) et il a démontré sa puissance économique en l'augmentant de près de 270 millions par rapport à la saison précédente. Le président de La Liga Javier Tebas a, à de nombreuses reprises, fait l'éloge de la gestion financière de Los Blancos.



Le FC Barcelone, quant à lui, a vu ses problèmes économiques très documentés le pousser bien plus bas que le niveau auquel il était depuis de nombreuses années. Le club catalan a été classé septième de Liga en termes d'allocation d'argent à l'équipe avec 97,94 millions d'euros, soit 284,77 millions d'euros de moins que la saison dernière.