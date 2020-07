Liga : Le Real Madrid ne cesse de créer la polémique

💥 Les critiques sur un arbitrage pro-Real fusent depuis quelques semaines !

⚽️ Retour sur les 9 penaltys provoqués et convertis par les Merengues cette saison pic.twitter.com/49xZM3LtXw

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 6, 2020

Le Real Madrid est-il avantagé ? Si les Merengue sont intouchables depuis la reprise de la saison, avec sept victoires en autant de matchs, et qu’ils se dirigent tout droit vers leur 34eme titre en Liga, le club fait beaucoup jaser. En effet, dimanche, les joueurs de Zinédine Zidane l’ont emporté à San Mamés contre Bilbao (0-1) , grâce à un nouveau penalty de Sergio Ramos. Ainsi, comme contre la Real Sociedad (1-2) et Getafe (1-0),De l’autre côté des Pyrénées, la situation fait beaucoup de bruit, même si les penaltys semblent à chaque fois justifiés.







C'est pour cela, qu'après la victoire de son équipe dimanche, Zinédine Zidane a passé un petit coup de gueule en conférence de presse. « Je suis fatigué parce qu’à chaque fois, on parle de la même chose (de l’arbitrage). On dirait que tous les matchs que l’on gagne, c’est uniquement grâce aux arbitres, a notamment pesté l’entraîneur français. Ce n’est pas vrai, nous sommes sur le terrain, et il faut respecter le Real Madrid, respecter ce que font les joueurs sur le terrain. Cela ne changera pas, mais je vous donne mon sentiment. Nous nous battons pour gagner. Là, l’arbitre est allé revoir l’action en vidéo et il a sifflé penalty, parce qu’il y avait penalty. »

Même Simeone défend le Real



Si Sergio Ramos était logiquement du même avis que Zidane, ce dernier a également vu Diego Simeone le soutenir publiquement. « Le VAR met tout en lumière. Avant de le mettre en place, nous n’avions pas réalisé tout ce qu’il pouvait voir. Il y a des gens qui gèrent le VAR et ils peuvent se tromper. Mais évidemment, il y a des actions claires, et je ne doute pas que le VAR soit équitable pour tout le monde. Les équipes qui gagnent, si elles obtiennent beaucoup de penaltys, c’est parce qu’elles passent beaucoup plus de temps dans la surface adverse. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé du Real. Il est clair que Madrid en a eu plus parce qu’ils attaquent plus », a ainsi expliqué l’entraîneur de l’Atlético de Madrid. Suffisant pour mettre fin aux polémiques ? Pas sûr…

