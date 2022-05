Xavi Hernandez et Unai Emery n'ont pas toujours été d'accord, surtout après un débat houleux lorsque les deux hommes se sont rencontrés sur le banc de touche plus tôt cette saison. Pourtant, ils savent tous deux reconnaître un bon outil de gestion quand ils en voient un. Tous deux utilisent et ont investi dans une entreprise qui développe un nouveau logiciel d'analyse vidéo. Cette nouvelle technologie analyse le jeu lui-même et repère les situations tactiques intéressantes pour fournir automatiquement aux entraîneurs les séquences correspondantes.

Xavi et Emery enfin d'accord

L'entreprise en question, Kognia, compte également parmi ses investisseurs l'ancien entraîneur du FC Barcelone Joan Vila et la légende du Real Madrid Iker Casillas. Sport affirme que sa technologie est capable de détecter plus de 200 situations par match, en fonction des joueurs et de leur forme, jusqu'au moment où les attaquants font leurs courses ou les ailes sont surchargées. L'entreprise a débuté dans un appartement d'étudiant à Barcelone en 2008 et s'est depuis installée à Sant Just Desvern, en banlieue, près du centre d'entraînement de Barcelone à Sant Joan Despi. Les deux managers ayant connu des saisons réussies jusqu'à présent, il semble que leur analyse s'avère utile.