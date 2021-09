Liga : Le choc entre Séville et le Barça reporté

📍 [DERNIÈRE MINUTE] La rencontre Séville - Barça, qui devait se disputer samedi soir en @LaLiga, est reportée #SevillaBarça https://t.co/9sQhAYGrv7

— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) September 7, 2021

La Fédération Espagnole avait rejeté la demande de la Liga

Il faudra patienter avant de pouvoir regarder l’affiche de la quatrième journée de Liga entre le FC Séville et le FC Barcelone, qui ne se jouera pas ce samedi soir comme prévu initialement. Ce mardi, le Conseil Supérieur du Sport Espagnol a pris la décision de reporter cette affiche, au même titre que la rencontre opposant Villarreal et Alavés.En effet, les éléments seront mobilisés par les qualifications de la Coupe du monde 2022 dans la zone Amérique du sud, avec des rencontres dans la nuit de jeudi à vendredi, et un retour en Europe programmé pour samedi.Il est à noter que la Fédération Espagnole (RFEF) avait pour sa part rejeté la demande de la Liga du 29 août de reporter Séville - Barça et Villarreal - Alavés., précise le FC Barcelone dans un communiqué officiel. En Ligue 1, le PSG, notamment, est confronté à un problème similaire avec les rencontres de l'Argentine et du Brésil, prévues face à la Bolivie et au Pérou. Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes ne devraient pas pouvoir jouer face au promu Clermont, samedi au Parc des Princes (17 heures), alors que Kylian Mbappé et Marco Verratti, sont incertains.