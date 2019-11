Liga: L'Athletic domine Levante

Après un début de saison prometteur, l'Athletic Bilbao marquait le pas depuis la fin du mois de septembre, mais la formation basque s'est bien replacée dans la course à l'Europe ce dimanche, en parvenant à prendre le meilleur sur Levante (2-1) sur la pelouse de San Mamés, en match décalé de la 13e journée de Liga.

Les Valencians avaient pourtant frappé les premiers en fin de premier acte, grâce à Postigo (45e+1), mais les troupes de Gaizka Garitano ont réussi à inverser la tendance, Iker Muniain parvenant à égaliser (57e), avant le but de la délivrance signée Capa (88e). Et si Levante reste dans la deuxième moitié du classement, l'Athletic remonte donc à la 6e place, à égalité de points avec Grenade et le FC Valence, et à trois longueurs de la Real Sociedad, provisoirement installée sur la troisième marche du podium.