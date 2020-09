Liga : Javi Gracia, un baroudeur pour relancer Valence

Onze clubs, quatre pays différents. C'est le bilan de l'entraîneur de football Javi Gracia, aujourd'hui âgé de 50 ans. L'Espagnol a déjà officié en Grèce, en Russie, en Angleterre ainsi que dans son pays natal. Le 7 septembre 2019, suite à un mauvais début de saison du côté de Watford, l'ex-milieu de terrain avait alors été limogé de son poste. Pourtant, quelques mois auparavant, le natif de Pampelune avait bel et bien mené les Hornets jusqu'en finale de la Coupe d'Angleterre. Auparavant, Gracia avait fait le grand saut, en quittant l'Espagne pour rejoindre la Russie et s'asseoir sur le banc du Rubin Kazan, lui qui avait également été en Grèce (Olympiakos Volos et AOK Kerkyra). Gracia a signé un contrat de deux ans à Valence

Après son expérience anglaise, le technicien avait ensuite attendu plusieurs mois avant de retrouver un banc. En effet, le 27 juillet dernier, l'ancien joueur de football a été nommé à Valence, avec un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2022. Chez les Ches, la tâche peut s'annoncer particulièrement rude. En effet, l'an passé, le club, qui a fêté ses 101 ans au mois de mars dernier, a pris la 9eme place finale. En coulisses, les tensions sont tout aussi vives. L'année dernière, la formation, sous pavillon singapourien depuis 2014 avec l'arrivée de Peter Lim, a connu deux changements de coachs. Valence a connu deux changements d'entraîneur la saison dernière

Le 11 septembre 2019, alors que Valence végète en 10eme position du classement, Marcelino est alors renvoyé, pour être remplacé par Albert Celades. Ce dernier connaît le même sort le 29 juin dernier, alors que la formation est remontée à la 8eme place et que la Liga, interrompue à la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus, a alors repris depuis seulement 15 jours. Alors est-ce que la mayonnaise prendra avec Javi Gracia, entraîneur plus qu'expérimenté ? Une première réponse sera très certainement donnée d'ici les prochaines semaines, alors que Valence reçoit Levante, ce samedi (21h00), pour le lancement de la saison 2020-21 de Liga.