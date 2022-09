Défait par le Bayern Munich cette semaine en C1, le Barça pouvait reprendre provisoirement la tête de la Liga s'il enchaînait une cinquième victoire en championnat face à Elche, ce samedi et c'est précisément ce que les coéquipiers de Robert Lewandowski ont fait. Peu avant le quart d'heure de jeu, Verdu était expulsé pour les visiteurs (14eme). Le défenseur et capitaine d'Elche avait grossièrement ceinturé l'attaquant polonais et cela offrait de gros espaces dans la défense des visiteurs, exploités par les Catalans avec l'ouverture du score de l'ancien Munichois suite à une belle action collective et à un service signé Baldé (34eme). Peu avant le repos, une frappe surpuissante du gauche sous la barre de Memphis Depay permettait au Barça de rentrer aux vestiaires avec sérénité (41eme).

Le Real sous pression avant le derby

Une sérénité encore amplifiée par un troisième but inscrit dès la 48e minute. Sur un service d'Ousmane Dembélé depuis le côté droit, Chetauya ratait son intervention et le ballon était récupéré par Depay, qui forçait la défense à dégager sur Lewandowski, au point de penalty. On peut facilement deviner la suite, 3-0 pour les locaux. Le Barça ne se calmait pas pour autant et multipliait les occasions face à un adversaire clairement dépassé. Sur une splendide passe entre les lignes de Gavi, Lewandowski frappait un peu trop fort et le cuir s'envolait. Barcelone s'imposait finalement sur ce large score de 3-0 et prend provisoirement la tête de la Liga avant le choc entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, dimanche.