Malgré les aléas d'une campagne 2021-22 très animée, les deux géants du football espagnol devraient encore se placer devant les autres sur la ligne d'arrivée. Sacré champion depuis quelques semaines, le Real Madrid n'a plus d'objectif comptable en Liga. Ses sorties consistent désormais à entretenir une dynamique de succès et peaufiner les automatismes pour préparer la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool de la meilleure des manières.

Le Real enchaîne sans Benzema

Après une démonstration en début de semaine contre Levante (6-0), les hommes de Carlo Ancelotti ont été moins brillants contre une autre formation mal classée, Cadix (1-1). Sans leur leader technique Karim Benzema, laissé au repos, et avec un effectif largement remanié, les Merengue ont trouvé la faille par Diaz dès la 5e minute de jeu, mais Sobrino a égalisé pour les locaux (27e).

Le Barça scelle sa 2e place

De son côté, le FC Barcelone devait s'imposer à Getafe pour consolider définitivement sa place de dauphin derrière le rival madrilène. C'est raté. Les hommes de Xavi ont concédé un score nul et vierge face au club de la banlieue madrilène. Malgré cela, les Blaugrana restent à distance de leurs premiers poursuivants, l'Atlético et le FC Séville.