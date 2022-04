Liga (J30) : Le Barça domine et double Séville

Accroché par la Real Sociedad le 20 mars dernier (0-0), Séville connait un coup d'arrêt en Liga et cherchait donc à se relancer. Mais le client du jour n'était pas du genre commode, avec un Barça qui a rattrapé son retard sur le podium en remportant le Clasico sur la pelouse du Real avant la trêve internationale (4-0). Un choc de titans, qui n'a pourtant rien donné ce dimanche avant le repos. Nous avons en effet assisté à une première période poussive où il aura fallu attendre les dernières minutes pour voir du jeu. À 5 minute de la fin du premier acte,Juste avant la pause, Aubameyang osait un tir croisé du droit, au sol, que Yassine Bounou repoussait d'une main ferme. La seconde période allait voir Séville riposter avec un tir du gauche à ras de terre signé Lamela, capté toutefois par Marc-André Ter Stegen. Sur un corner à 20 minutes du terme, une tête de Gerard Piqué envoyait le ballon directement sur la transversale de Séville.. Plus rien n'allait être marqué dans cette rencontre et le Barça s'offre un succès important dans la course au titre. Revenu à hauteur de Séville à la 2eme place, les hommes de Xavi ont néanmoins doublé leur victime du jour au bénéfice d'une meilleure différence de buts.