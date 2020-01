Liga : Inaki Williams, le TGV basque

Un récord histórico de 1⃣3⃣7⃣ partidos consecutivos en #LaLigaSantander con la camiseta del @AthleticClub y sin dejar de sumar.

Williams, plus discret qu’à l’accoutumée

Inaki Williams est un phénomène dans le football moderne. Natif de Bilbao et formé en grande partie du côté de l’Athletic, l’attaquant a depuis fait ses grands débuts avec les Leones où sa vitesse fait merveille aussi bien dans l’axe que dans le couloir droit. Touché par des blessures à ses débuts chez les professionnels, le Basque affiche désormais une étonnante régularité depuis quelques saisons maintenant. En effet, Williams reste sur trois saisons à 38 matchs joués et en compte déjà 20 cette saison, soit le maximum possible.En décembre dernier, l’intéressé a logiquement signé un impressionnant record en championnat d'Espagne avec 137 rencontres disputées consécutivement avec son club de toujours, une série débutée en avril 2015. Convoité notamment par Manchester United durant le dernier mercato estival, l’intéressé n’a cependant pas hésité à prolonger l’été dernier jusqu’en… 2028 ! Doté d’une clause libératoire déjà élevée, celle-ci est désormais estimée à 135 millions d’euros et devrait amener certains clubs à y réfléchir à deux fois avant de l'approcher.Attaquant d’une des moins bonnes attaques de Liga cette saison (21 buts), Williams accuse sur ce plan un léger retard à l’allumage. En effet, cette saison, l’Espagnol compte pour le moment quatre réalisations et une passe décisive, lui qui reste sur un dernier exercice achevait avec 13 buts. Derrière Raul Garcia (6) et à égalité avec Iker Muniain, le natif de Bilbao se sait plus attendu dans ce secteur, afin de bonifier le bon début de saison des Leones, actuellement au 8eme rang avec 30 points au compteur.Ce samedi, au RCDE Stadium, contre l’Espanyol Barcelone (à 13h00, sur beIN SPORTS 4), le numéro 9 tentera de se montrer à nouveau décisif cette saison. Alors qu'il devrait une nouvelle fois débuter en tant qu'attaquant de pointe dans le schéma mis en place par Gaizka Garitano, l’entraîneur de l’Athletic Bilbao, Inaki Williams cherchera avec ses coéquipiers à renouer avec la victoire en Liga, un résultat qui les fuit depuis cinq rencontres maintenant, et un succès contre Grenade (2-0), le 1er décembre 2019.