Liga: Getafe lance enfin sa saison

Getafe, qui restait sur une défaite et trois nuls en Liga, a enfin décroché sa première victoire de la saison en championnat, dimanche lors de la 5e journée. Trois jours après leur timide succès contre Trabzonspor en Ligue Europa, les joueurs de José Bordalas ont dominé Majorque (4-2), grâce à des buts de Baba contre son camp (7e), Molina sur penalty (33e), Nyom (63e) et Angel (84e). Le doublé de Budimir (70e, 77e) n’y a rien changé. Au classement, le club de la banlieue madrilène se hisse au onzième rang (6 points) et prend deux longueurs d’avance sur son adversaire du jour, dix-septième (4 points).