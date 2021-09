Liga : Carlos Soler, toujours plus haut

Carlos Soler monte plus que jamais en puissance. Le milieu de terrain international espagnol, âgé aujourd'hui de 24 ans, réalise un début de saison tonitruant. Et ce n'est ainsi certainement pas un hasard si son club formateur, à savoir Valence, avec qui il a débuté chez les professionnels en 2016 et pour qui il est encore sous contrat jusqu'à la fin du mois de juin 2023, est invaincu, pour le moment, avec quatre journées disputées dans le championnat d'Espagne. Sur douze points possibles, les Blanquinegros en ont engrangé dix et pointent ainsi actuellement à la troisième place du classement, derrière l'Atlético de Madrid et le Real Madrid.

Déjà trois buts en quatre matchs de Liga

Une série qui pourrait se poursuivre, ce dimanche soir à 21h00, mais Valence devra alors réussir un exploit contre le Real Madrid. Pour cela, les locaux pourront évidemment, encore une fois, s'appuyer sur leur homme en forme en ce début de saison, à savoir Carlos Soler. En Liga, alors que son club a déjà inscrit un total de neuf buts en quatre rencontres, lui en est à trois, ainsi que deux passes décisives délivrées. Ce qui en fait évidemment le meilleur buteur de sa formation. Un total de buts qui égale déjà celui de sa première saison dans l'élite, en 2016-17. Surtout, Soler fait même mieux que lors des trois saisons qui ont ensuite suivi, à savoir 2017-18, 2018-19 et 2019-20.

Convoqué pour la première fois en sélection

S'il restait sur sa lancée, alors rien ne devrait, a priori, l'empêcher de battre son record de buts sur une saison dans le championnat d'Espagne, à savoir 11, réalisé lors de l'ultime exercice, en 2020-21. Un début de saison incroyable qui lui a ainsi également ouvert les portes de la sélection nationale de l'Espagne. Convoqué pour la toute première fois le 26 août dernier, le natif de Valence a participé aux trois rencontres de la Roja, pour un total de deux buts inscrits. Une épopée internationale dans la lignée de son été, conclu par une médaille d'argent lors des Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon. Cette saison pourrait bien être définitivement celle de Carlos Soler.