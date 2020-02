Liga : Carles Aleñá, l’espoir barcelonais qui s’illustre au Betis

L’Andalousie lui réussit

A Barcelone, la situation a bien changé

Voilà un prêt qui porte ses fruits.. Après avoir disputé 17 rencontres de Liga l’an dernier avec les Blaugrana, le milieu de terrain espérait sans doute passer un nouveau cap dans sa carrière durant l’exercice 2019-20. Mais, alors que le club catalan vivait des premiers mois laborieux sous les ordres d’Ernesto Valverde, le natif de Mataró n’a pas vraiment eu les minutes suffisantes pour s’exprimer. Avec quatre matchs au compteur en championnat, l’intéressé a dû se rendre à l’évidence. En cruel manque de temps de jeu avec son club de toujours, Aleñá a donc choisi de le quitter au moins le temps de quelques mois pour se refaire une beauté.Cet hiver, c’est donc en Andalousie, du côté du Betis Séville, que le gaucher a posé ses valises durant le mercato avec un prêt sans option d’achat chez les Verdiblancos, pas au mieux cette saison. Là-bas, Rubi, l’entraîneur en place depuis le départ de Quique Setién, l’a rapidement intégré à son équipe. Après quelques minutes à Alavés pour sa première sortie sous ses nouvelles couleurs, Aleñá est rapidement devenu un titulaire indiscutable.



Pour l’heure, le natif de 22 ans peut donc être très satisfait de son choix de carrière, même si le départ de Valverde du Barça et la longue blessure d’Ousmane Dembélé auraient peut-être pu considérablement rebattre les cartes en sa faveur chez les Blaugrana. On ne le saura jamais et l’intéressé préfère désormais se concentrer pleinement sur les prochaines échéances du Betis. Et cela commence dès ce vendredi avec la réception de Majorque au Stade Benito-Villamarin (à 21h00), une rencontre importante dans la quête du maintien. Barcelone, Carles Aleñá aura tout le temps d’y repenser en juin prochain quand l’heure de la reprise pour la saison 2020-21 aura sonné.



