Les Colchoneros aiment visiblement jouer avec le feu. Alors que le titre en Liga semblait leur tendre les bras tout au long de la saison, la donne a bien changé depuis quelques semaines. A trois journées du terme du championnat d'Espagne, les joueurs de Diego Simeone n'ont désormais plus le droit à l'erreur, sous peine de tout perdre. Si près du but, ça serait désormais dommage de se rater maintenant, eux qui courent derrière le plus convoité des titres nationaux depuis 2014. Malheureusement pour l'Atlético de Madrid, le Real Madrid et le FC Barcelone, un temps largués, n'ont finalement jamais abdiqué et pourraient bien leur jouer un mauvais tour.



Eliminée précocement de la Ligue des Champions, dès les 8emes de finale, et de la Coupe du Roi, dès les 32emes de finale, cette saison, l’équipe madrilène a rapidement dû se concentrer uniquement sur le titre en Liga. En tête de manière presque ininterrompue depuis la 9eme journée du championnat, les joueurs Colchoneros n’ont vu depuis que les coéquipiers de Lionel Messi leur passer momentanément devant, au soir de la 32eme journée. Dans leur style pas toujours séduisant mais très efficace, ils avaient d'ailleurs profiter d'une série de huit victoires de suite entre fin 2020 et début 2021 pour s'échapper en tête du classement.

L'Atlético doit gérer la pression



Si depuis les pensionnaires du Wanda Metropolitano ont repris leur 1ere place, l'écart est infime, alors qu'ils comptaient 11 longueurs d'avance sur les deux principaux rivaux après 21 matchs. Sous pression, les joueurs d'El Cholo savent plus que jamais leur marge de manœuvre limitée. Par chance, le match nul entre les Merengue et le FC Séville dimanche soir (2-2) leur a rendu un fier service, car l'équipe de Zinédine Zidane aurait eu son destin en main en cas de succès. Depuis, le Barça a perdu de précieux points mardi soir à Levante (3-3), alors qu'ils menaient 2-0, puis 3-2. Une autre bonne nouvelle pour l'Atlético de Madrid.



Avant le déplacement des coéquipiers de Karim Benzema jeudi soir à Grenade, les Colchoneros ont l'occasion ce mercredi de se rapprocher du titre lors de la réception de la Real Sociedad, alors que derrière Osasuna et un déplacement à Valladolid seront au programme. Sortis (trop) rapidement de la Ligue des Champions et de la Coupe du Roi, les joueurs de Simeone doivent terminer le travail en Liga, alors qu'une saison sans titre vu le contexte serait un vrai gâchis.

