Levante: Un joueur arrêté pour extorsion de fonds

Alors que le club avait annoncé sa prolongation de contrat jusqu'en 2023, Tono (29 ans, 17 titularisations cette saison) a été arrêté vendredi à Teruel. Selon As, la justice a retenu six chefs d'accusation contre le latéral gauche espagnol et six autres personnes: appartenance à une organisation criminelle, extorsion de fonds, menaces de mort, atteinte à la vie privée des personnes, falsification de documents, usurpation de statut matrimonial et blanchiment de capitaux. Des délits graves qui pourraient conduire le joueur à passer plusieurs années en prison. Les Granotes ont réagi sur leur compte Twitter et privilégient la présomption d’innocence:

"Compte tenu des actions judiciaires qui restent encore secrètes, Levante montre son soutien au joueur et à sa famille. Pour le respect que mérite le footballeur dans des moments aussi difficiles et la présomption d'innocence de sa détention, le club ne fera plus de déclaration publique à propos de cette affaire, jusqu'à ce qu'il y ait plus aucune nouvelle sur les faits à l'origine de sa détention".