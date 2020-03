L'équipe type de Liga

Gardien

Défenseurs

Milieux

Attaquants

, le dernier rempart de Levante, multiplie les parades depuis le début de saison, à l'image de sa formidable prestation face au Real Madrid (1-0) fin février.Si le Real Madrid a peu à peu remonté la pente de remarquable manière en championnat, après un début de saison compliqué, c'est avant tout grâce à sa solidité qui fait désormais des Merengue la meilleure défense d'Europe. Sans surprise, les inséparablesetsont choisis en charnière. Dans une défense à trois, nous leur associons l'ancien Nantais, qui brille de mille feux à Séville.Au coeur d'un Villarreal qui continue de s'imposer comme une place forte de Liga,reste au-dessus du lot. Deux Madrilènes figurent également dans cette équipe type : un qui s'est plus que jamais installé comme la pièce centrale du jeu du Real,, et un autre qui rentabilise à fond son prêt à la Real Sociedad,. Valence peut enfin compter sur, capitaine qui enchaîne sa neuvième saison au club et qui a seulement démarré sa carrière internationale il y a moins de deux ans.Il a sa place réservée depuis quinze ans :est largement meilleur buteur (19 unités) et meilleur passeur (douze passes, son dauphin Portu est à huit) malgré une blessure en début de saison. L'Argentin, plus que jamais, tient son FC Barcelone à bout de bras.est aussi incontournable, deuxième meilleur buteur de Liga (quatorze réalisations) et cadre absolu du Real Madrid. La dernière place est pour, débordant d'activité avec sa surprenante Real Sociedad.