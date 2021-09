Wesley Fofana est l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de la Premier League. Le défenseur central de Leicester City est convoité par l'élite européenne, mais c'est le Real Madrid qui est en tête de liste selon AS. Fofana a célébré publiquement l'acquisition par Madrid de son ami Eduardo Camavinga, et a dit que son rêve était de rejoindre Santiago Bernabeu.

Fofana dit oui au Real

"Des rumeurs sur le Real Madrid ?" a-t-il déclaré dans une interview sur YouTube. "C'est un honneur, le Real Madrid est le club de mes rêves. C'est le plus grand club du monde et mon rêve est d'y jouer." Fofana est actuellement blessé jusqu'à la mi-octobre ; il s'est cassé la jambe lors d'un match de pré-saison avec Villarreal après un choc violent avec Fer Nino. Il avait été envisagé par Madrid comme une alternative à David Alaba, un défenseur puissant avec un physique impressionnant, il est sous contrat avec Leicester jusqu'en 2025 et est évalué à environ 40 millions d'euros.