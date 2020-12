Le très bel hommage de Ronaldo à Zidane

Le magazine France Football dévoile, dans son édition du jour, sa Dream Team du Ballon d'Or, avec un onze des meilleurs joueurs de l'histoire. Une équipe où figure Ronaldo Nazario, mais où Zinedine Zidane est étrangement absent. Ce qui n'a pas empêché le Brésilien de rendre hommage à son ancien coéquipier du Real Madrid. «Zizou a été le meilleur joueur avec qui je me suis entraîné et avec qui j'ai joué. Et le voilà qui devient coach et qui remporte trois Ligues des Champions de rang. Alors aujourd'hui, je me demande : qui est le meilleur ? Le Zidane joueur ou le Zidane entraîneur ? Je suis incapable de répondre.», louange ainsi R9, qui a également dévoilé son modèle et le joueur qui l'a inspiré durant sa carrière.

Ronaldo dévoile son modèle

«Marco van Basten, ça c'est sûr ! Depuis tout petit, je regardais le football italien et je prêtais à ce joueur une attention toute particulière. Maradona et Cruyff aussi. Et Zico, évidemment, car il évoluait au Flamengo et, moi, j'étais un supporter de ce club. J'ai tenté de prendre quelque chose à chacun et, finalement, je peux dire que je suis fier de la carrière que j'ai fait.», dévoile l'ancien international brésilien dans les pages du magazine.