Le Real vise une jeune star de River Plate

Le Real Madrid suit de près l'attaquant de River Plate, Julian Alvarez, et pourrait faire une offre pour le joueur de 21 ans s'il maintient la forme qu'il a montrée jusqu'à présent cette saison. Alvarez a inscrit 15 buts et délivré six passes décisives pour River en 16 matches jusqu'à présent. Curieusement, il a fait un bref passage au centre de formation des Merengue lorsqu'il était enfant.



Le Real Madrid vise un attaquant argentin

"Il a passé un mois à Madrid. Il a fait une telle différence en jouant ici que les gens venaient le voir de partout", a déclaré à Infobae Claudio Gorgerino, le maire de Calchin, la ville natale d'Alvarez. "Il dominait ses adversaires. Il allait à gauche ou à droite et entrait dans la surface." Malheureusement pour Alvarez, son jeune âge ne lui permettait pas de rester au Real Madrid. "Il fallait attendre d'avoir 16 ans. Si les mêmes règlements avaient été en place que lorsque [Lionel] Messi est arrivé à Barcelone, Julian aurait été un joueur du Real Madrid", a déclaré Piero Foglia, un recruteur en Argentine. Ce ne serait que partie remise...