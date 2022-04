Le Real confiant dans le dossier Modric

Le Croate a maintenant 36 ans, mais il reste un élément clé pour les Blancs, comme il l'a montré avec une nouvelle performance époustouflante lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Chelsea. Il compte huit passes décisives et trois buts depuis le début de la saison, et son impact va bien au-delà de sa contribution aux buts. Le problème est que le contrat actuel de Modric doit expirer à la fin de cette saison, et le Real Madrid n'a pas encore trouvé de solution.

Vers une prolongation d'un an

Mais selon Mundo Deportivo, les dirigeants de Los Blancos sont détendus sur la situation, croyant qu'un accord sera conclu avant la fin de cet exercice. Modric, qui représente le club depuis 2012, et qui est toujours heureux dans la capitale espagnole, ne va pas s'engager ailleurs, et le sentiment est que les conversations pourront avoir lieu lorsque le Real Madrid aura terminé sa course au titre en Liga et en Ligue des Champions. Un accord d'au moins un an est recherché, avec potentiellement une option de prolongation d'une année supplémentaire.