Le nouveau maillot du Barça a fuité

Déjà aperçu dans les tribunes du Camp Nou en septembre lors de Barça-Valence, le quatrième maillot du club catalan a fuité sur le très bien informé site Footyheadlines.com.

Une quatrième tunique inspirée du drapeau catalan, à dominante jaune mais avec les lignes rouges placées en diagonale et non plus à la verticale, comme sur les précédents maillots "Senyera".