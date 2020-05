Le meilleur Messi sous Guardiola ?

Le coach de l'Ajax Amsterdam Erik ten Hag a estimé que le meilleur Lionel Messi a évolué sous la direction de Pep Guardiola du côté du Camp Nou, entre 2008 et 2012 avant le départ du technicien catalan. Collectivement, le Barça avait à l'époque su décrocher un "sextuplé" de titres lors d'une saison (2009-2010) et l'Argentin, lui, avait gagné quatre Ballons d'Or dans cette période.

Messi était plus constant sous Guardiola

« Messi était l'un des leaders, mais il a également travaillé pour l'équipe et a excellé par conséquent. Il n'a jamais été aussi bon que sous Guardiola. Barcelone n'a pas non plus beaucoup gagné en termes européens ces dernières années (une Ligue des Champions en 2015, ndlr). Messi excelle toujours, mais maintenant, il est parfois en-dessous de la limite. Il n'en a jamais été ainsi sous Guardiola. Pep a du cran, il ose être pionnier et innovateur », a jugé l'entraîneur de l'Ajax dans un entretien accordé à Voetbal International. Ten Hag a notamment pu travailler avec Guardiola à l'époque où ce dernier était coach du Bayern Munich, l'actuel coach de l'Ajax était entraîneur de la réserve du club munichois.