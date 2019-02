Le match de clôture de la 22e journée de Liga opposait ce lundi soir le Rayo Vallecano à Leganés, soit le 18e qui accueillait le 17e du classement. Et ce sont les partenaires de l'ancien Toulousain et Bordelais Martin Braithwaite qui ont réussi une excellente opération en parvenant à l'emporter en terre hostile (1-2), avec notamment un but de l'international danois.

Les hommes de Mauricio Pellegrino prennent donc trois longueurs d'avance au classement sur leurs voisins et rivaux madrilènes.