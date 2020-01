Le FC Séville accroché par l’Athletic Bilbao / Liga (J19)

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

💥 L'Athletic Bilbao accroche Séville

💦 Match nul 1-1 avec notamment un CSC d'Unai Nunez !

😩 Ocampos ne pourra pas disputer le choc contre le Real Madrid !https://t.co/q0zD7mntqY

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 3, 2020

Braithwaite buteur avec Leganes

Un succès contre l’Athletic Bilbao vendredi et le FC Séville revenait, au moins provisoirement, à hauteur du Real Madrid et à deux points du FC Barcelone. Mais les Andalous ont concédé le nul sur leur pelouse (1-1). Logiquement menés à la pause après une première période indigente, les Sévillans ont égalisé sur un but contre son camp d’Unai Nunez, provoqué par la grinta de Lucas Ocampos pour éviter la sortie du ballon (1-1, 60eme).Les Andelous ont répondu à l’ouverture du score au quart d’heure de jeu signée Ander Capa, dont l’enchaînement était parfait à la tombée d’une longue transversale d’Inigo Martinez (0-1, 15eme). Avant l’égalisation, Kenan Kodro a inscrit le but du break, refusé pour une position de hors-jeu (50eme).La balle de match, c’est Diego Carlos qui en a bénéficié. Mais l’ancien Nantais, titulaire en défense comme Jules Koundé, a raté le cadre de près (88eme). Les Sévillans ne seront plus sur le podium samedi en cas de victoire de l’Atlético Madrid contre Levante (18h30).Dans l’autre match de la soirée, le Real Valladolid est revenu deux fois au score pour accrocher Leganes (2-2). Martin Braithwaite avait ouvert le score, mais Enes Unal a inscrit un doublé en faveur des locaux.