« Le championnat espagnol doit s’arrêter maintenant »

Comme un peu partout en Europe, en Espagne on est divisé entre ceux qui plaident pour la reprise du championnat lorsque la situation sanitaire le permettra et ceux qui demandent son interruption totale. Hristo Stoichkov, l’ex-buteur de Barcelone, a choisi son camp. Pour le Ballon d’Or 1994, il serait mieux de tout stopper maintenant.

Lors d'une interview donnée à Cadena Cope, il a même proposé une solution aux dirigeants du football espagnol : « Si on regarde la situation telle qu’elle est aujourd’hui et avec les matchs qui ont été joués, il serait plus juste de terminer la saison de la Liga (…) On pourrait tout arrêter et annuler la relégation et faire monter les deux premiers de Segunda (deuxième division) dans l’élite pour avoir un championnat à 22 équipes la saison prochaine ».

La reprise de la Liga est espérée pour juillet

Chez les décideurs ibériques, l’option privilégiée reste toujours la reprise. En concertation avec la fédération (RFEF), et sous la pression des diffuseurs TV et aussi des instances européennes, la Ligue table sur un retour sur les terrains lors du mois de juillet, quitte à disputer l’intégralité des rencontres à huis clos. Pour rappel, lorsque le football s’est arrêté à cause de la pandémie de coronavirus, il restait encore onze levées à jouer en Primera division.