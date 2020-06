Le Barça tient-il son futur Messi ?

Konrad De la Fuente

International américain U20, ce jeune ailier gauche a rejoint le Barça en 2014, à l'âge de douze ans. Auteur de quatre buts en quatorze matchs de Youth League, il a pu s'entraîner cette saison avec l'équipe première. Il a confié à ESPN vouloir devenir « le LeBron James du football ». Au-delà de son impact sportif, c'est bien sûr une immense opportunité marketing pour le FC Barcelone.





Xavier Mbuyamba

Le jeune défenseur néerlandais, autre pilier en Youth League, est malheureusement un symbole des difficultés du Barça, qui devrait chercher à vendre quelques pépites pour recruter des stars. L'agent du joueur, Carlos Barrios, s'en émeut (pour Voetbal International) : « C'est très agité politiquement, il y a beaucoup de divisions au niveau sportif. Quand vous voyez que même Ansu Fati pourrait être prêté... »



Jandro Orellana

Dans un club où Sergio Busquets a presque inventé la notion de sentinelle, on continue de chercher irrémédiablement un héritier, comme les dirigeants ont essayé de le faire en achetant Frenkie de Jong. A la Masia, Orellana, âgé de 19 ans et qui n'était donc plus éligible en Youth League cette saison, a joué 22 fois en équipe réserve. Sa clause libératoire est déjà à 100 millions d'euros.

ÚLTIMA HORA - Jandro Orellana renueva con el Barça hasta el 2021, ampliable a dos años más, y con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.#JandroRenovat #BarçaB #MadeinLaMasia pic.twitter.com/9YiWyFOBxx

— FC Barcelona B (des de ) (@FCBarcelonaB) July 9, 2018



Les autres

Parmi l'effectif de Youth League, il faut aussi surveiller l'arrière gauche Alejandro Balde, le milieu de terrain Ilaix Moriba ou l'avant-centre Gerard Fernandez. Quant aux aînés en attente, Riqui Puig (20 ans) pourrait être prêté s'il ne convainc pas dans les trois mois (selon Cadena SER). Le gardien Inaki Pena (21 ans) devrait avoir plus de chance et devenir n°2, alors que le milieu Monchu (20 ans) et l'ailier Alex Collado (21 ans) sont aussi partis pour être incorporés à l'effectif.