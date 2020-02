Le Barça de Setien poursuit sa réorientation

Co-leader de la Liga au moment du licenciement d'Ernesto Valverde, le FC Barcelone a trois points de retard sur le Real Madrid un mois après la nomination de Quique Setien. Pas vraiment l'impact espéré par le changement d'entraîneur réalisé à la mi-janvier. Mais les progrès sont ailleurs. Si la direction barcelonaise a voulu apporté du sang-neuf à son banc, c'était essentiellement pour renouer avec le jeu spectaculaire qui a fait la gloire du Barça. Dans ce domaine, la mission est loin d'être accomplie, mais elle a le mérite de suivre son cours. Et les vrais progrès pourraient apparaître dès la prochaine journée du championnat espagnol.

Après l'élimination des Blaugrana par l'Athletic Bilbao (1-0) dans un quart de finale de Coupe du Roi où « tout est allé sauf le résultat » selon le coach, les joueurs sont exemptés de match en milieu de semaine. Une première depuis le début de l'année 2020. Quique Setien possède là une première véritable occasion d’insuffler sa philosophie à son équipe. Ces cinq jours vont permettre aux joueurs d'assimiler les nouveaux systèmes ne seront pas de trop après une victoire arrachée in-extremis sur la pelouse du Betis Séville (2-3).

Des systèmes et des joueurs à tester

Grâce à cette semaine de travail, Quique Setien va peut-être finir par trouver son système de jeu préférentiel. Jusque-là, il a utilisé quatre dispositifs en sept rencontres mais pas encore l'ambitieux 3-4-2-1 qu'il apprécie tant. Une fois qu'il y parviendra, les automatismes devraient rapidement se trouver pour renforcer la solidité défensive et se sortir offensivement d'une Messi-dépendance. Si les Catalans sont séduisants en attaque, le passage incessant d'une défense à quatre ou à trois a permis au Betis de marquer deux fois, Bilbao de faire la différence et Valence de battre le Barça.

Des matchs durant lesquels Messi n'a pas toujours réussi à faire la différence. Offensivement, le problème est là. Avec les absences de Luis Suarez et Ousmane Dembélé, le nouvel entraîneur barcelonais a dû tester des joueurs en plus de ses systèmes. Riqui Puig a été sollicité et Ansu Fati installé dans le onze. Dans ce contexte, Messi a été impliqué sur neuf des 12 buts marqués par le Barça depuis l'arrivée de Setien quand il est sur le terrain. Une vraie dépendance au seul joueur capable de prendre le jeu en main.

Un but collectif splendide pour égaliser à Séville

Régler ces détails validera le travail effectué à l'image du succès ramené de l'Estadio Benito Villamarin dimanche (2-3). Menés deux fois au score, les Catalans ont arraché le succès en proposant un jeu de possession efficace. La première égalisation a été un exemple du jeu attendu au Camp Nou : 33 passes impliquant six joueurs pour offrir le premier but barcelonais de Frenkie de Jong. « Cette victoire a une très grande importance car elle arrive après un match très éprouvant jeudi dernier. Ca n'a pas été facile, on a dû faire face à leur pressing.

On a dû revenir deux fois au score. Et nous avons eu la capacité de maintenir le cap. En seconde période, nous avons contrôlé la partie et nous avons marqué un but supplémentaire » s'est félicité Setien. Ce cap devra être maintenu le week-end prochain avec la réception du troisième, Getafe. Si le champion d'Espagne y parvient, le Camp Nou pourra se régaler avec un jeu spectaculaire et le Real Madrid s'inquiéter de voir son rival éternel refaire son retard. Et le changement d'entraîneur aura eu le choc tant espéré.