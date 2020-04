Le Barça ? Angel veut tout oublier

Avec Willian José et Martin Braithwaite, Angel (Getafe) faisait partie des trois principaux candidats ciblés par le FC Barcelone pour faire office de joker médical après l’énième rechute d’Ousmane Dembélé. Mais c’est finalement le Norvégien qui a été choisi, malgré des statistiques moins flamboyantes. Quelques jours avant l’officialisation de la signature de l’ancien Toulousain et Bordelais, qui s’est engagé le 20 février, l’attaquant espagnol de 32 ans avait pourtant pu démontrer ce qu’il savait faire au Camp Nou.



Entré en jeu peu après la pause alors que son équipe était menée 2-0, il n’avait pas tardé à se mettre en évidence. Après moins d’un quart d’heure sur le terrain, il avait réduit l’écart et signé son dixième but de la saison. Une réalisation qu’il n’avait, assez étonnamment, pas célébrée. D’après Sport, c’était pour une bonne raison : il avait donné son accord pour rejoindre le club catalan, moyennant une indemnité de transfert de 6 millions d’euros, plus 2 millions de bonus. Toujours selon le quotidien, Quique Setien, l’entraîneur du Barça, n’aurait pas validé cette arrivée, préférant le plus polyvalent – et plus jeune – Braithwaite.



Un vrai-faux départ qui a forcément dû perturber le buteur originaire des îles Canaries, à Getafe depuis 2017 après avoir pas mal bourlingué, entre la deuxième et la première division espagnole. Car s’il se disait "très tranquille et concentré sur Getafe" lorsqu’on l’interrogeait sur cet intérêt de l’un des plus grands clubs du monde, il n’a depuis plus réussi à inscrire le moindre but avec l’actuel cinquième de Liga, qui est censé affronter l'Inter en huitièmes de finale de la Ligue Europa avant l'interruption de la saison en raison de la crise sanitaire.