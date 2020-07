La Liga : Yannick Carrasco, retour en grâce

Comme s’il n’était jamais parti. Depuis ses retrouvailles avec les Colchoneros, encore plus depuis la reprise de la Liga, Yannick Carrasco est en pleine renaissance. La carrière de l’ailier belge, après deux ans et demi chez les Matelassiers (2015-2018), avait pourtant pris une drôle de tournure en février 2018 avec un départ en Chine, du côté du Dalian Professional, entraîné par un certain Rafa Bénitez. Un exil que beaucoup d’observateurs avait jugé avant tout financier. La surprise n’en a donc pas été vraiment une lorsque l’on apprit, fin janvier, le prêt jusqu’à la fin de l’exercice de Yannick Carrasco au Wanda Metropolitano. Un retour aux sources logique pour l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco, joueur très apprécié par Diego Simeone.

« Il est redevenu le Carrasco que l’on connaissait »

« Il fait du bon travail depuis qu’il est revenu au club. C’est un effort énorme qu’il devait faire pour revenir, et il l’a fait. On voit le résultat. Il est redevenu le Carrasco que l’on connaissait, vertical, déterminant vers le but adverse » s’enthousiasmait le bouillant coach argentin au sortir du match nul (2-2) obtenu au Camp Nou face au Barça le 30 juin. Une partie où l’international belge (41 sélections) fut formidable pour sa formation, glanant deux penalties en faveur des Rojiblancos. Dans l’antre catalan, le numéro 21 a joué la panoplie complète du parfait joueur de déséquilibre qu’il sait si bien être. Accélérateur de jeu par excellence, il se révèle être l’un des moteurs de cet Atlético « new look » de 2020. Une équipe plus portée vers l’avant, moins frileuse avec le ballon et bien plus emballante dans ses prises de décision.

Comme s’il n’était jamais parti

Un jeu à l’image de Carrasco, créatif, généreux et même parfois fantasque. L’ex-Monégasque, positionné sur le flanc gauche du 4-4-2 d’El Cholo Simeone, est de nouveau un indiscutable des Colchoneros, titulaire lors de trois des quatre dernières rencontres du club madrilène. Un voyage dans le temps en quelque sorte. La concurrence est pourtant rude en attaque dans l’effectif rouge et blanc mais ni Vitolo et encore moins Thomas Lemar ne semblent pouvoir déloger désormais le natif d’Ixelles du onze de départ. Solidement installé sur le podium du championnat, l’Atlético, après avoir éliminé Liverpool de la Ligue des Champions, se prépare à une fin de saison européenne très excitante. Et Yannick Carrasco n’y est pas pour rien.