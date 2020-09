« Ivan Rakitic rentre à la maison » Voici comment le Séville FC a annoncé le transfert d'Ivan Rakitic sur son compte Twitter. Un moyen de rappeler au joueur croate que c'est en Andalousie qu'il s'est révélé. Six ans après son transfert au FC Barcelone, le joueur de 32 ans revient sur la terre de ses premiers exploits, là où il a remporté son premier titre continental, la Ligue Europa en 2014. Cette année-là, le milieu de terrain marchait sur l'eau. Capitaine du club espagnol, il avait été impliqué sur 33 buts toutes compétitions confondues (15 buts, 18 passes décisives). Un total qui avait convaincu Barcelone de dépenser 20 millions d'euros pour le recruter et d'en faire un titulaire.

Cette campagne 2013-2014 avait permis à Ivan Rakitic de s'imposer comme une référence à son poste. Il avait été élu dans l'équipe-type de la Liga. Sur la scène continentale, il avait été le leader d'un FC Séville victorieux en C3. Lors de la finale contre Benfica, le joueur né en Suisse avait été élu homme du match. A 26 ans, sa collection de trophées était incroyable. Elle dépassait largement les attentes placées en lui quand les dirigeants sévillans l'ont acheté à Schalke pour moins de 3 millions d'euros.

Rakitic, de milieu défensif à bourreau du Betis



C'est en janvier 2011 que Séville a mis la main sur Ivan Rakitic. Irrégulier en Bundesliga, il s'est rapidement adapté au football espagnol. Même s'il a marqué un but contre son camp pour sa deuxième apparition sous le maillot rojiblanco, l'international croate a tout de suite fait l'unanimité. Seule une fracture du pied a pu le stopper. Sur ses 13 premiers matchs de Liga, il a été impliqué sur sept buts. En raison de plusieurs changements sur le banc sévillan en 2011-2012, le droitier a connu sa seule saison espagnole sans marquer. Marcelino puis Michel avaient tendance à l'utiliser dans un rôle plus reculé de milieu défensif.

Dès l'année suivante, le futur vice-champion du Monde a retrouvé son rendement. Il s'est distingué en étant à l'origine de nombreuses actions et en marquant huit buts dont trois dans les seuls derbys contre le Betis. Le moyen idéal de laisser une trace à Sanchez-Ramon Pizjuan. Impliqué sur 18 réalisations, il a largement justifié son rôle de titulaire et rentabilisé son transfert en Espagne. Ce n'était pourtant que le début... Ivan Rakitic a enchaîné avec une folle saison 2013-2014 et désormais il revient à la maison avec un incroyable palmarès pour renouer avec ses exploits passés.



