La Liga : Le Real Madrid n'a plus le droit à l'erreur

Ce mercredi, le Real Madrid a l'occasion de reprendre la tête de la Liga. Mais peut-être que pour 24 heures. En déplacement à Cadix (22h - beIN SPORTS 1), le champion d'Espagne en titre peut revenir à hauteur de l'Atlético en cas de victoire pour mettre l'actuel leader de la Liga sous pression avant son match prévu jeudi contre Huesca. Pour y arriver, le champion d'Espagne en titre va encore devoir faire sans plusieurs titulaires qui sont blessés dont Sergio Ramos, Luka Modric ou Toni Kroos. Mais il en faut plus pour décourager Zinédine Zidane.

« Avec tout ce qui s'est passé en huit mois de compétition, nous n'allons pas baisser les bras maintenant. Nous aimons la compétition, nous allons y aller avec toutes nos forces et être prêts. Nous allons nous présenter avec une équipe qui va se battre. C'est le plus important. Nous connaissons les difficultés de quelques joueurs, mais nous ne sommes pas à la limite. Ce qui nous motive, c'est de savoir qu'il nous manque rien d'ici jusqu'à la fin de la saison », a annoncé l'entraîneur madrilène en conférence de presse d'avant-match.



Prêt à refaire le coup de l'an passé ?

Après le match nul concédé à Getafe ce dimanche, la Maison Blanche a besoin de se reprendre au plus vite pour parvenir à inverser le rapport de force avec les Colchoneros. Alors qu'un dernier carré se profile en Ligue des Champions, en championnat, le Real Madrid semble avoir un calendrier légèrement plus favorable que ses deux principaux concurrents qui vont s'affronter début mai. L'occasion est donc belle de réussir un énorme coup. Avec dix matchs consécutifs sans défaite, les coéquipiers de Raphaël Varane ont la plus longue série d'invincibilité en cours de la Liga.

Malgré les points perdus en cours de route avec trois matchs nuls, le club merengue peut se servir de sa forme actuelle pour construire son sprint final. Et de s'affirmer comme un expert des dernières lignes droites. La dernière fois que les hommes de Zinédine Zidane ont passé autant de temps sans perdre en championnat, c'était lors des onze dernières journées de la saison 2019-2020. Cette série avait mené le Real Madrid jusqu'au titre. Cette expérience pourrait servir au moment de revenir à la hauteur de l'Atlético Madrid. Mais pour cela, il faudra d'abord ramener une victoire de Cadix ce mercredi.