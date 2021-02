La Liga : L'Atlético est loin d'être déjà champion...

A la fin du mois de janvier, l'Atlético Madrid avait au moins huit points d'avance sur tous ses poursuivants. Ce vendredi, les quatre premiers de la Liga se tiennent en sept points. Un nul contre le Celta Vigo (2-2), un nul (1-1) et une défaite (0-2) contre Levante ont mis fin aux séries de victoires et d'invincibilité des coéquipiers de Luis Suarez.

Ces contre-performances ont surtout transformé la balade des Colchoneros en tête de la Liga en véritable course-poursuite. Alors que le titre semblait promis à l'Atlético Madrid à la mi-saison, la donne est désormais bien différente. Quand les hommes de Diego Simeone ne prenaient que huit points pendant les cinq derniers match, le FC Séville a fait le plein, Barcelone n'a perdu que deux points et le Real Madrid s'est parfaitement relancé après sa défaite contre Levante pour enchaîner quatre succès consécutifs. A la veille de la 25eme journée de la Liga, l'Atlético Madrid, premier, et le FC Séville, quatrième, ont encore un match à rattraper et seulement sept points les séparent. Malgré les crises et les critiques, Barcelone et surtout le Real Madrid ont su se hisser sur le podium provisoire de la Liga.



L'Atlético va devoir défendre sa place à l'extérieur

L'Atlético, leader depuis la neuvième journée, a toujours la main. Mais pour la garder, il va vite falloir se reprendre. Ces deux prochaines semaines, le huitième de finaliste de la Ligue des Champions va se rendre à Villarreal et recevoir le Real Madrid. Ce derby de Madrid peut potentiellement offrir la première place aux hommes de Zinedine Zidane en cas de succès. Le championnat pourrait alors être complètement relancé.

A l'exception de ce court déplacement au Wanda Metropolitano, les champions en titre vont recevoir toutes les autres équipes du top 7 quand l'Atlético ira à Séville à deux reprises au début du mois d'avril et à Barcelone à la mi-mai. Pour découvrir quelle ville peut s'interposer pour que le titre ne finisse pas dans la capitale espagnole, il faudra attendre le résultat du Barcelone - Séville de ce samedi.

Les Catalans, cinq points de retard sur le leader et les Andalous, deux unités plus loin mais un match en moins, vont s'affronter pour savoir qui va prendre l'ascendant dans la course au podium et potentiellement embêter les clubs madrilènes. Ces deux formations sont invaincues depuis le premier week-end de décembre. Une série qui pourrait mener un de ces deux clubs vers les sommets si elle se poursuit. Le 17 mars, quand tout le monde aura le même nombre de matchs, on pourra y voir plus clair. Ou pas du tout si l'écart de points entre l'Atlético, le Real, le Barça et Séville diminuent encore plus.

Liga, 25ème journée - Trois affiches pour tout faire basculer ?