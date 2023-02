Ce samedi à 21h, le Real Madrid se déplace à Osasuna pour le compte de la 22e journée de Liga. Une rencontre à laquelle, Karim Benzema ne prendra pas part. En effet, en conférence de presse d’avant match, le technicien de la Casa Blanca, Carlo Ancelotti a indiqué que son joueur ne disputera pas ce match. "Karim ne sera pas là demain (samedi). Il est un peu fatigué, on préfère qu'il récupère bien pour le match de mardi", explique-t-il dans des propos rapportés par l’AFP.

Néanmoins, le Ballon d’Or 2022 sera bien au rendez-vous du choc entre le Real Madrid et Liverpool à Anfield ce mardi. "Le fait que Karim ne soit pas là demain (samedi) ne signifie pas qu'il est blessé. Cela signifie que nous préférons lui donner un peu de repos, surtout pour son âge et quand il se sent fatigué, afin qu'il garde une bonne condition toute la saison", précise l’entraîneur du club madrilène.