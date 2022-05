La Liga - Hazard "reste" au Real Madrid, annonce Ancelotti

"Son plan est assez clair : il reste, et avec énormément de motivation, parce qu'il n'a pas passé du bon temps ces dernières années et il a envie de montrer ses qualités. Il reste pour montrer toutes ses qualités", a affirmé Ancelotti à la veille de l'avant-dernier match de Liga à Cadix. Revenu à l'entraînement collectif mardi après l'opération qui a consisté à lui enlever en mars la plaque de titane qui maintenait son péroné droit depuis novembre 2019, Hazard, sous contrat jusqu'en juin 2024, devrait pouvoir jouer quelques minutes avant la fin de la saison, ce qui était son objectif. Ancelotti n'a en revanche pas dit s'il serait titulaire ou remplaçant. "Il y a beaucoup de matches, de la fatigue, il y aura des rotations, même si cette année il n'y en n'a pas eu beaucoup. Mais tous les joueurs vont avoir leurs chances", a déclaré le technicien italien.

Hazard, 31 ans, pourra faire son retour au Bernabéu lors de la dernière journée de Liga le dimanche 22 juin contre le Real Betis. Il sera un renfort important pour Ancelotti lors de la finale de la Ligue des champions au stade de France le samedi 28 mai contre Liverpool. Il pourrait aussi réapparaître avec la sélection belge lors des matches contre les Pays-Bas (3 juin), la Pologne (8 et 14 juin) et le Pays de Galles (11 juin) en Ligue des Nations. Transféré à l'été 2019 de Chelsea pour 115 M d'EUR bonus compris, Hazard a manqué 74 matches en trois saisons au Real Madrid. Cette saison, il compte un but et deux passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues.