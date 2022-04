La Liga: "C'est de la folie", résume Pedri

Pedri (milieu de terrain du FC Barcelone buteur lors de la victoire 1-0 contre le Séville FC dimanche pour la 30e journée de Liga, sur Movistar+): "C'est de la folie. J'ai été très bien accueilli dans ce club dès le premier jour. Ce club le mérite, on a les meilleurs supporters. Séville est une bonne équipe, on savait que ça allait être difficile, mais on a réussi à s'en sortir. C'est similaire au match en Turquie. Dès que je vois qu'il y a un pied devant moi, je feinte. Après, la frappe, dès qu'elle est partie, j'ai su qu'elle allait au fond. En tant qu'équipe, on presse mieux, on sait rester plus sereins et nos recrues nous apportent beaucoup. On sait que ce sera difficile de se battre pour le titre en Liga, mais on est le Barça, et on doit toujours lutter pour être premiers. Le Real aussi éprouve quelques difficultés, donc on verra."