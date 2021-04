La Liga : Avant le Clasico, Messi allume l’arbitrage !

Lionel Messi a dû faire preuve de prudence lors du match face au Real Valladolid lundi soir. L'Argentin savait qu'un carton jaune l'exclurait du Clasico du week-end prochain face au Real Madrid et il craignait d'ailleurs de se faire avertir par l'arbitre en première période.

"Il veut m'avertir, incroyable"

Loin d'être satisfait de l'arbitrage de monsieur Santiago Jaime Latre, Messi a pesté contre l'officiel alors qu'il quittait le terrain à la mi-temps et ses plaintes ont été reprises par Movistar +. "L'arbitre veut me donner un carton jaune, c'est incroyable", a confié Messi au délégué du club Carles Naval à la pause. Le FC Barcelone a finalement remporté le match 1-0 de manière assez laborieuse. Le 16e de Liga avait perdu un joueur en seconde période et Ousmane Dembélé a fini par marquer le but vainqueur en toute fin de rencontre, sauvant son équipe. Place au Clasico désormais, avec un Messi bien présent.