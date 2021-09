La Liga : Angel Correa, arme numéro 1 de l'Atlético

On aurait pu penser à Luis Suarez ou bien encore Antoine Griezmann. En ce début de saison 2021-22, c'est pourtant bien Angel Correa qui fait le bonheur, offensivement parlant et pour le moment, de l'Atlético de Madrid. En effet, depuis l'entame de cet exercice de Liga, l'attaquant (ou ailier) international argentin, aujourd'hui âgé de 26 ans, est le meilleur buteur de sa formation (à égalité avec Luis Suarez), pour qui il évolue depuis l'année 2014. Après seulement six journées disputées dans le championnat d'Espagne, le natif de Rosario a déjà inscrit un total de trois buts tout en ayant également délivré une passe décisive. Soit une implication sur quatre des neuf buts de sa formation.

Trois buts lors des deux premières journées Pour ce qui est de ses buts, ils sont intervenus assez rapidement dans la saison. En effet, en championnat, l'attaquant n'a plus inscrit le moindre but depuis le 22 août dernier. Une réalisation intervenue dès la 39eme minute de jeu et qui avait alors été suffisante pour offrir la victoire aux siens, contre Elche (1-0), à l'occasion de la 2eme journée de Liga. Auparavant, à l'occasion de la 1ere journée du championnat d'Espagne, celui qui peut donc également jouer ailier y était allé de son doublé, aux 23eme et 64eme minutes de jeu. Suffisant, là aussi, pour assurer la victoire sur le pelouse du Celta Vigo (1-2). Un début de saison impressionnant pour un joueur qui a donc inscrit les trois premiers buts de sa formation en ce début de nouvel exercice, pour deux victoires au bout.

Correa a toujours été titulaire cette saison en Liga Par la suite, l'international argentin a donc également ajouté une passe décisive à son très bon bilan. Une offrande intervenue dès la 3eme journée de Liga, le 29 août dernier, pour l'attaquant uruguayen Luis Suarez (34 ans), qui avait alors égalisé contre Villarreal. Finalement, ce jour-là, les deux équipes s'étaient effectivement quittées sur un match nul (2-2). Angel Correa est donc plus que précieux pour sa formation. Tellement précieux qu'il a toujours été titulaire en Liga, depuis le début de ce nouvel exercice. Reste à savoir si sa série se poursuivra ce samedi après-midi à 14h00, sur la pelouse d'Alaves.