La date de reprise de la Liga dévoilée

Après l’Angleterre et l'Italie, l'Espagne annonce à son tour la date de reprise de son championnat national : la Liga reprendra le jeudi 11 juin - comme la Premier League. L'information, relayée par le quotidien As, a été confirmée par le Conseil Supérieur des Sports espagnol. La première affiche au programme sera le derby d'Andalousie très attendu entre le FC Séville et le Betis, avant la suite de cette journée durant le weekend qui suivra.

Le derby sévillan au programme

« La Fédération espagnole et LaLiga ont trouvé un accord sur le déroulement des onze journées qu’il reste à jouer pour la fin de la saison de LaLiga. La reprise de la compétition se tiendra lors du week-end du 13 et 14 juin. Le premier match aura lieu le jeudi 11 entre Séville et le Betis », indiqué le communiqué officiel relayé par le quotidien As. Le Real Madrid devra affronter Eibar tandis que le FC Barcelone défiera le Real Majorque.